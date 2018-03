Ministrul Educatiei Valentin Popa, a facut noi greseli gramaticale in incercarea de a le explica jurnalistilor cat de preocupat este de problemele invatamantului.

Valentin Popa 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prezent la dezbaterea motiunii simple depuse de PNL impotriva sa, Valentin Popa a facut noi greseli gramaticale in incercarea de a le explica jurnalistilor cat de preocupat este de problemele invatamantului. „Astazi sunt aici si in calitate de ministru si in calitate de tata. (...) Aceasta dubla calitate ma obliga sa fiu extrem de preocupat de problemele invatamantului, de ce se duc copiii la scoala si ce fac acolo, cum fac scoala. Si de aceea, in aceste zile, voi definitiva o lista a unui consiliu consultativ care sa se ocupe de cele mai importante probleme ale educatiei romanesti. Inclusiv o noua lege a educatiei, dar si «celelante» probleme care sunt legate de numarul de o ...