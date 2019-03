Ministrul Energiei, despre investitiile in domeniul energiei electrice, in anul 2019: ''Sunt doua lucruri pe care trebuie sa le facem neaparat''

anton anton google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Energiei, Anton Anton, invitat la evenimentul Energy Forum: Cum va arata piata energiei la sfarsitul anului 2019, a discutat despre investitiile in domeniul energiei electrice, in anul 2019. ''Eu nu cred ca investitiile in energie se fac ca panourile publicitare pe care le punem pe strada. O investitie in energie este o investitie care se pregateste, care se deruleaza si care se finalizeaza intr-un interval de timp destul de mare. Ganditi-va ca discutam despre Centrala de la Mintia, unde ne-a trebuit un an de zile sa clarificam situatia financiar-contabila-fiscala a sistemului, a terenurilor si acum Romgaz este in postura de a face studii de prefezabilitate care se termina zilele acestea ...