Ministrul Energiei susține ca rezerva de gaze din Marea Neagra de circa 200 miliarde mc este cu probabilitate de 50%

Ministrul Energiei, Anton Anton, a declarat luni, la discuțiile din plenul Camerei Deputaților pe tema legii offshore, că cifra vehiculată pentru rezervele de gaze din Marea Neagră, de 200 de miliarde de metri cubi, este o estimare „cu probabilitate 50%”, informează Mediafax.

„Sigur că e foarte bine să îi spui ministrului Energiei: «Ocupă-te de industrie». Nu e la ministrul Energie, deși mi-ar fi plăcut. Câte gaze se vor extrage? Cred că întrebarea trebuie pusă ANRM, care e singurul care incearcă să estimeze. Vă spun ca inginer, vehiculăm tot felul de cifre, 200 de miliarde de metri cubi, da? Uităm să spunem că cifra este cu probabilitate de 50%. Hai sa ne uităm și la cifre și la probabilitate, toate sunt niște estimări”, a declarat, în plenul Camerei Deputaților, ministrul Energiei, Anton Anton.

Acesta a adăugat că România consumă între 11 și 12 miliarde de metri cubi de gaze pe an.

„Sunt două întrebari simple. Ce va face România cu resursele? Cu ce ne alegem noi ca nație de la aceste resurse? Sunt voci care încearcă să inducă ideea că gazele din Marea Neagră vor ajunge în mică măsură la români. Îi contrazice politica economică simplă, se vinde pe piața cea mai apropiată pentru că acolo e profitul cel mai mare. Câte gaze poate consuma România? Azi, între 11 și 12 miliarde metri cubi pe an, destul de puțin. Din ei 10,5 sunt asigurați de producția internă, restul sunt gaze importate. De ce consumăm atât de puțin? Pentru că doar o treime din populație are acces la gaze naturale. Am depus efortul să creștem consumul de gaze în România, îndrăznesc să spun că am reușit”, a afirmat ministrul Energiei.

Anton a menționat că ar trebui ca odată cu exploatarea gazelor din Marea Neagră „să redevenim actori importanți pe piața petrochimică, să redeschidem cele 6 combinate petrochimice închise”.

Deputații au discutat luni, în prezența ministrului Energiei, Anton Anton, despre „Legea offshore și soluțiile pe care le are România pentru valorificarea gazelor din Marea Neagră".

Liderul deputaților PSD Vasile Suciu și viceliderul deputaților UDMR, Szabo Odon, au declarat, luni, pentru MEDIAFAX, că lideri ai celor două formațiuni politice au avut discuții, în ultimele zile, despre legea offshore. UDMR susține exploatarea, dar așteaptă să vadă varianta finală din comisii.

Delegațiile PSD-ALDE au agreat, pe 17 octombrie, într-o discuție de peste două ore, la Parlament, forma finală a legii offshore care va intra „de principiu” în dezbaterile din comisiile de specialitate.

Camera Deputaților a votat, pe 3 octombrie, retrimiterea la Comisii a Legii offshore care stabilește criteriile exploatării gazelor din Marea Neagră, decizia venind la solicitarea liderului UDMR, Kelemen Hunor. Astfel, deputații au aprobat cu 210 voturi „pentru” și o singură abținere, retrimiterea Legii offshore la Comisii, cu termen de dezbatere o săptămână.

Președintele comisiei de Industrii din Camera Deputaților, Iulian Iancu, a declarat pe 3 octombrie, în plen, că miza modificările aduse legii offshore este de „13,5 miliarde de dolari” și că investitorii nu doresc să plătească statului român nici măcar „un dolar în plus față de redevență.