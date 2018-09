Ministrul Eugen Teodorovici, explicatii despre accesul diferentiat la serviciile de sanatate

"În primul rând, cred cu tărie că fiecărui cetăţean trebuie să-i fie respectat dreptul constituţional de a-i fi ocrotită sănătatea. Totodată, consider că un sistem de servicii funcţional este acela care se bazează pe principiile echităţii, universalităţii şi solidarităţii, nicidecum unul care să ducă la comportamente discriminatorii. În acest sens, declaraţia mea a vizat o mai bună administrare a fondurilor în sistemul medical şi, implicit, o îmbunătăţire a serviciilor medicale, nicidecum o adâncire a inegalităţii sociale. Consider că toţi românii, indiferent de veniturile realizate, trebuie să beneficieze de pachetul minim de servicii medicale. Afirmaţia mea a avut în vedere pachetele medicale extinse, respectiv posibilitatea ca fiecare asigurat să îşi poată adăuga servicii medicale suplimentare cum ar fi cele dentare, acoperirea cheltuielilor cu contribuţia la medicamente, îngrijirea la bătrâneţe sau în caz de invaliditate temporară sau permanentă, recuperare medicală etc. Astfel, putem asigura o mai bună finanţare a sistemului şi creşte eficienţa sa. În prezent, există un singur pachet minimal asigurat de stat iar accesul la serviciile de sănătate este un drept universal pentru toţi cetăţenii", a explicat ministrul Finanţelor.