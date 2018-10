Ministrul Eugen Teodorovici infirma inghetarea salariilor. Ce spune despre Legea salarizarii

"A fost o discuţie la nivelul Guvernului şi mesajul este foarte clar: se merge începând de anul viitor pe ceea ce înseamnă Legea 152, Legea salarizării, adică se va merge pe creşterea pe care am promis-o în programul de guvernare. Anul viitor mergem pe Legea salarizării care are o creştere, cam 25%, dacă nu ma înşel", a spus, duminică, la Antena 3, Eugen Teodorovici.

Ministrul Finanţelor,, a dat asigurări că în sistemul bugetar se va aplica începând de anul viitor creşterea de 25% prevăzută în Legea salarizării, infirmând, totodată, o îngheţare a salariilor conform documentului transmis Comisiei Europene, scrie agerpres.ro El a fost întrebat dacă se va aplica acea măsura de îngheţare a salariilor în zona sectorului bugetar, în condiţiile în care măsura era inclusă într-un document transmis Comisiei Europene."Dacă vii cu alte măsuri care să îţi compenseze impactul pe care îl ai pe o anumită măsura, ei (Comisia Europeană n.r.) nu au niciun fel de problemă. Ei cer să te încadrezi în anumiţi indicatori macro pe care ţi i-ai asumat, acel deficit să fie undeva 2,53%, dacă nu mă înşel, să fie sub 60% datoria publică. Sunt anumite elemente la care CE nu că ţine ea, ţi le asumi tu ca stat. Noi ne-am asumat ca stat, scăderea de deficit an de an cu 0,5%. (...) Deci, anul viitor mergem pe legea salarizării care are o creştere cam 25% dacă nu mă înşel", a subliniat şeful de la Finanţe.