Ministrul Fifor despre solicitarile Opozitiei de a demisiona: E treaba lor, nu au decat sa isi faca programul

Ministrul Apărării, Mihai Fifor, spune că e treaba Opoziţiei să speculeze orice neînţelegere, el subliniind că declaraţiile sale referitoare la baza de la Deveselu au fost "o eroare de înţelegere". "E treaba lor. Nu au decât să îşi facă programul. Nu am ce să comentez la chestia asta. Am spus-o şi îmi menţin punctul de vedere fără niciun fel de problemă. Efectiv a fost o eroare de înţelegere, în ultimă instanţă. Nu cred că vreodată cineva ar putea să creadă că am putea să declarăm că la Deveselu se află rachete balistice sau că, după 11 luni de mandat, ministrul Apărării nu ştie ce se află la Deveselu. Pur şi simplu a fost o eroare de înţelegere. Eu am spus că baza de la Deveselu, care se ocupă cu rachetele balistice, pentru că, până la urmă, scutul de la Deveselu asta are ca menire principală, acolo sunt rachetele interceptoare. Sunt lucruri tehnice pe care le cunoaştem şi despre care nu am vorbit până acum. Aseară a fost efectiv o eroare de înţelegere, nimic mai mult", a declarat miercuri, pentru AGERPRES, ministrul Mihai Fifor, întrebat despre solicitările venite din partea Opoziţiei de a demisiona din funcţie. El a precizat că "rolul Opoziţiei este să facă aceste chestiuni". "Chiar nu înţeleg astfel de lucruri. Cred că avem treabă foarte multă de făcut. Mă întreb de ce nu am avut astfel de reacţii şi atunci când am reuşit să realizăm lucruri extraordinar de frumoase pentru această ţară la Summitul NATO de la Bruxelles şi, mă rog, foarte multe alte chestiuni. Rolul Opoziţiei este să facă aceste chestiuni. E treaba dânşilor", a completat Fifor. Într-o emisiune, marţi seara, la Antena 3, ministrul Mihai Fifor a declarat: "Cum ar putea să fie vreodată preşedintele Putin încântat de faptul că în România avem baza militară de la Deveselu, cu rachetele balistice, cum ar putea vreodată preşedintele Putin să fie încântat că avem baza de la Mihail Kogălniceanu populată cu militari americani şi noi insistăm în continuare faţă de SUA în parteneriatul strategic să asigurăm permanenţa militarilor americani pe teritoriul românesc?". Miercuri, preşedinţii PNL şi USR, Ludovic Orban, respectiv Dan Barna, precum şi fostul şef al statului Traian Băsescu i-au solicitat lui Fifor să demisioneze din funcţie. "Ministrul Apărării, Mihai Fifor, trebuie să demisioneze din funcţie întrucât gafa lui referitoare la rachetele balistice creditează o interpretare politică anti-NATO. Ministrul Fifor ar trebui să ştie că la acest nivel, din această funcţie, nu te joci cu vorbele", a spus Ludovic Orban. La rândul său, Dan Barna a scris pe Facebook: "O declaraţie suficientă cât să confirme, cu iresponsabilitate, toată retorica războinică a Rusiei împotriva României şi a NATO. Mihai Fifor trebuie să demisioneze urgent! Îi cer demisia!". Şi fostul preşedinte Traian Băsescu, senator PMP, a opinat că Fifor ar trebui să plece din Guvern în urma afirmaţiilor acestuia cu privire la baza militară de la Deveselu, pe care le consideră ca având darul "de a decredibiliza România şi SUA în faţa propriilor aliaţi". AGERPRES/(A - autor: Cristian Lupaşcu, editor: Andreea Rotaru)