Ministrul Finantelor, anunt de ultim moment! Toate firmele din Romania sunt vizate

Ministerul Finantelor a anuntat ca, din 10 septembrie, companiile pot depune cereri de finantare prin schema de ajutor de stat 807/2014. "Cererile de acord pentru finantare, insotite de documentele justificative, se transmit la Registratura generala a Ministerului Finantelor Publice, din Bd. Libertatii nr. 16, sector 5, Bucuresti, mentionandu-se pe plic: "Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituita prin H.G. nr. 807/2014"", se arata in comunicat. Bugetul alocat schemei in anul 2018 pentru emiterea de acorduri pentru finantare cu plata in perioada 2019-2021 este de 614 milioane lei. "Bugetul de 614 milioane de lei reprezinta prima alocare bugetara ...