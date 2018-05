Ministrul Finantelor, despre Pilonul II de pensii

Bani google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pilonul II de pensii va avea o pondere din ce in ce mai semnificativa in totalul cheltuielilor cu pensiile, din 2030, ajungand la o pondere in PIB de 1%, in 2070, se se arata in Programul de Convergenta 2018-2021, publicat de Ministerul Finantelor Publice (MFP). "Pilonul II de pensii va avea o pondere din ce in ce mai semnificativa in totalul cheltuielilor cu pensiile, cu atingerea unei ponderi de 1,1% din PIB la sfarsitul orizontului de prognoza (2070 n.r.)", se arata in document. Conform MFP, rezultatele estimate prin modelul de pensii indica o crestere a ponderii cheltuielilor cu pensiile din pilonul I, de la 8% din PIB in anul 2016, la circa 9% din PIB la mijlocul decadei 2050-60, urmata de o sc ...