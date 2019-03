Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici: "A fost o mare bataie de joc aceasta dorinta de a te lupta pe zona de buget"

Eugen Teodorovici 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri, dupa ce Parlamentul a respins cererea presedintelui Iohannis de reexaminare a legii bugetului de stat pe 2019, adoptand proiectul in forma trimisa initial spre promulgare, ca a fost „o mare bataie de joc aceasta dorinta de a te lupta pe zona de buget”. Intrebat daca guvernul are un plan de rezerva in conditiile in care va exista in continuare un blocaj privind bugetul de stat, ministrul Finantelor a spus: „In cazul in care se continua cu astfel de practici incorecte fata de tara asta, vom gasi legal anumite parghii”. „Inca mai sper ca domnul presedinte sa spune luati bugetul si utilizati-l. ...