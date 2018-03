Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, anunt important pentru romani: "Bugetarii ar putea primi salariul inainte de Paste"

Eugen Teodorovici google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Salariile celor peste un milion de bugetari s-ar putea da mai devreme in luna aprilie, inaintea Sarbatorilor de Paste Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor a vorbit la Antena 3 despre acest subiect. Vezi si: Ordonanta de urgenta privind Declaratia Unica a fost publicata in Monitorul Oficial ”Subiectul acesta il analizam impreuna cu premierul Dancila. Noi analizam in interiorul Guvernului si daca se va lua aceasta decizie se va anunta in sedinta de joi. Acest lucru il putem face doar daca dam si pensionarilor, dar si salariatilor. Nu putem priva niciuna dintre categorii. Vom discuta joi”, a declarat Teodorovici. Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a venit cu explica ...