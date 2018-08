Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, despre suma suplimentara de bani alocata pentru Catedrala Neamului: "Este normal, logic, de bun simt"

Eugen Teodorovici google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a vorbit despre alocarea unei sume suplimentare de bani pentru Catedrala Neamului, sustinand ca aceasta decizie a fost una corecta si perfect normala. "Eu cred ca este normal, logic, de bun simt si legal pentru un contract aflat in derulare, care are nevoie de plati pentru a se respecta cu ceea ce s-a angajat cu partea de constructori, si pentru un obiectiv atat de importat pentru intreaga noastra tara, sa alocam bani, pentru ca in luna noiembrie sa fie, cum ni s-a promis de catre Patriarhie, prima slujba a acestui nou locas de cult, intr-un an in care pe care toti il vad sa fie unul frumos, Anul Centenar. E o abordare logica, corecta", a declarat T ...