Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici: "Din pacate, se pare ca nu se intelege"

Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca nu exista discutii - la nivel de guvern sau de coalitie - cu privire la cresterea taxelor sau a impozitelor, mentionand ca nici pentru anul viitor nu se ia in calcul o astfel de masura. "Asa ceva nu exista in discutii la nivel de guvern, la nivel de coalitie. Nici pentru anul viitor nu se pune problema de a creste vreo taxa, vreun impozit, absolut deloc. Cei care spun tot timpul, dau astfel de vesti sunt inconstienti, pentru ca in felul acesta sunt si iresponsabili. Sunt persoane in anumite functii politice mai ales care trebuie sa inteleaga ceea ce inseamna functia pe care ei o ocupa. Din pacate, se pare ca nu se intele ...