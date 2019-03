Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici: "Pana la final de martie se va modifica OUG 114"

Eugen Teodorovici google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pana la finalul lunii martie OUG 114 va fi modificata si din punctul meu de vedere nu este niciun impediment ca pana atunci sa nu fie adoptata de Guvern, a declarat, luni, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la finalul dezbaterii motiunii in Parlament. "Modificarile aduse OUG 114 ar putea fi agreate pana vineri, pentru ca, daca vrem ca saptamana viitoare sa avem ordonanta modificata, inseamna si cateva avize, de la dialog social, avizul Consiliului Economic si Social, automat sunt premergatoare aprobarii in Guvern. (...) Am spus cu totii ca pana la final de martie se va modifica aceasta ordonanta si repet: nu vad din punctul meu de vedere un impediment ca pana atunci sa nu fie adop ...