Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici: Se lucreaza la un nou cadru fiscal, aplicat din 2019

Eugen Teodorovici google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, in aceasta seara, ca in cadrul Ministerului are loc o analiza comparativa pe Codul Fiscal si pe Codul de Procedura Fiscala in vederea aplicarii unui noi cadru fiscal de la 1 ianuarie 2019. "Colegii mei lucreaza la aceasta analiza comparativa cu tot ce e Codul Fiscal, Codul de Procedura Fiscala, se ia articol cu articol, daca e vreo propunere de facut si care sunt argumentele. Lucram foarte mult si deschis cu tot ce inseamna mediul economic, am invitat structurile asociative, de la Comisia din Parlament de Buget-Finante ale ambelor Camere, pentru ca la final de an sa avem un proiect de lege si pe un Cod Fiscal si pe Procedura Fiscala" ...