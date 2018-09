Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, vesti bune pentru soferi: "Supraaacciza la carburanti ar putea fi eliminata"

Eugen Teodorovici google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat, luni, ca ia in calcul sa propuna, pana la sfarsitul acesui an, renuntarea la supraaacciza aplicata carburantilor in Romania. Teodorovici a precizat ca "exista discutii" privind renuntarea la supraacciza aplicata carburantilor si ca se va face o analiza in acest sens. "Vom face o analiza si vedem exact care este… O analiza de oportunitate. (…) Eu sunt tentat sa propun o astfel de chestiune", a spus Teodorovici, la TVR. Intrebat ce anume s-a facut din banii care au intrat suplimentar in buget din aplicarea supraaccizei la carburanti, ministrul Finantelor a spus ca s-au facut "drumuri, scoli, gradinte", fa ...