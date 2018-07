Ministrul Finantelor face marele anunt: De cand intra in vigoare celebra amnistie fiscala

amnistie fiscala google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Guvernul va adopta in acest an masura privind amnistia fiscala daca aceasta va ajuta economia si daca nu vor exista obiectii din partea Comisiei Europene (CE), in conditiile in care statul poate recupera doar 17 miliarde de lei din totalul de 100 de miliarde de lei, cat este datoria totala a companiilor si persoanelor fizice catre stat, a anuntat, marti seara, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, potrivit news.ro. La inceputul lunii iulie, Teodorovici a anuntat ca Ministerul Finantelor lucreaza la un mecanism de amnistie fiscala, gandit ca un stimulent pentru economia romaneasca. Darius Valcov, consilier de stat in aparatul de lucru al prim-ministrului Viorica Dancila, a declarat, luni seara, ...