Ministrul Finantelor: Inflatia va scadea din luna octombrie

Inflatia va reveni pe un trend de scadere spre finalul acestui an, ceea ce se va vedea mai mult din octombrie, a sustinut, miercuri seara, Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, in ciuda faptului ca recentele date arata altceva. „Inflatia va scadea usor incepand din luna octombrie si pana in decembrie, dupa cum a spus si domnul Guvernator Isarescu. (...) Dar explicatia nu este una care sa satisfaca omul", a declarat Teodorovici, ca reactie la inflatia in crestere anuntata recent. Rata anuala a inflatiei a crescut in august la 5,1%, fata de 4,6% in iulie, dupa un avans de 4,1% al preturilor la alimente, de 6,7% la produse nealimentare si de 2,6% la servicii, potrivit datelor ...