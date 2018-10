Ministrul Finantelor loveste in bugetari! A anuntat reduceri de personal

Eugen Teodorovici google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat sambata ca ar trebui facuta o analiza cu privire la schema de personal din ministere, deoarece exista institutii in care functiile de suport depasesc 30% si este nevoie de o administratie mai supla. "Sunt foarte multi beneficiari in administratie care vor sa fie o aplicabilitate treptata adica pana in 2022. Sunt doua scenarii, dar nu au legatura cu lipsa banilor. Stiti foarte bine am propus ca partid si guvern legea salarizarii si o alta masura la pachet, trebuie sa regandim administratia publica centrala in sensul de a vedea daca intr-adevar numarul acesta foarte mare de functionari in sistemul public central, daca sunt ministere care trebuie ...