Ministrul Finantelor, Orlando Teodorovici, despre Declaratia unica: "Am estimat un milion de contribuabuli care trebuie sa depuna aceasta declaratie"

Ministrul Finantelor, Orlando Teodorovici, a explicat la Antena 3 cum se va completa Declaratia unica. „Cele sapte declaratii se comaseaza intr-una singura si se depune la un singur termen. Este o singura pagina. Am estimat un milion de contribuabuli care trebuie sa depuna aceasta declaratie. Un singur termen de depunere, un singur termen de plata. Se schimba cateva lucruri esentiale: Devii asigurat medical la momentul in care depui formularul si nu la momentul in care platesti. Iti asumi ca esti asigurat medical. Am cautat sa evitam o alte numere", a declarat ministrul.