Ministrul Finantelor pregateste AMNISTIA FISCALA

Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a vorbit despre situatia amnistiei fiscale, dupa intalnirea pe care a avut-o astazi cu reprezentantii bancilor. "In luna aprilie, se va aplica, cel tarziu. Vom prezenta argumentele care stau la baza acestei decizii. Va fi discutata cu mediul de afaceri pentru a vedea care sunt agumentele, beneficiile unei astfel de decizii. Va ajuta zona economica. Vom da sansa multor companii sa reintre in mod activ in economie (...) IMM-urile si celelalte intreprinderi pot beneficia de un nivel mai mare de activitate economica in tara. Ca mesaj foarte clar: cei care doresc sa nu mai plateasca pentru ca vine o astfel de amnistie, planul nu se aplica pentru ca se ia un ...