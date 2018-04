Ministrul Finantelor pregateste noi restrictii pentru romani. "Mi-as dori foarte mult sa vad un act normativ care sa interzica total ..."

Eugen Teodorovici

Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, a declarat ca isi doreste un act normativ care sa interzica companiilor care nu sunt transparente in ceea ce priveste actionariatul firmei sa aiba relatii cu statul.

Declaratia ministrului vine in contextul in care exista la nivel european o intentie de modificare a legislatiei actiunilor la purtator.

Intrebat daca politicienii vor mai putea sa-si tina banii in off-shore-uri si daca se schimba reglementarile privind actiunile la purtator, ministrul a spus:

"Eu am spus inca de anul trecut ca mi-as dori foarte mult sa vad un act normativ care sa interzica total, in ceea ce inseamna relatia cu statul, contractele companiilor care nu au totul transparent.

E una sa creezi in tara ta de origine, adica la noi in Romania, un astfel de caz care sa permita infiintarea de astfel de firme in Romania, pentru a aduce aici acele taxe si nu numai, dar sa nu lasi acele companii sa faca contracte cu statul. Mi se pare ca asta este abordarea logica".mentarile privind actiunile la purtator.

Despre ce ar putea face pentru a pune in practica acest lucru, ministrul de Finante a raspuns:

"Sustin in continuare acelasi lucru. E si o problema de act normativ in Parlament si asupra caruia discutam pentru ca e normal atunci cand banul public, al contribuabilului, este pus in miscare, adica intr-un contract public, sa se stie foarte clar cine face acel contract, ce companie si ce actionari sunt in spatele acelei firme, toti pana la ultimul. Sa fie totul transparent".

