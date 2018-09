Ministrul Finantelor: Sper ca pana la final de an sa fie o surpriza placuta pe Pilonul II de pensii

Pilonul II de pensii nu va fi tăiat, suspendat sau eliminat ci, din contră, până la final de an ar putea fi "o surpriză plăcută", pe acest pilon de pensii, a declarat miercuri, la Digi 24, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici. "Nu va tăia nimeni din Pilonul II, nu va suspenda, nu va bloca, nu va elimina, chiar, din contră, sper ca până la final de an să fie şi o surpriză plăcută pe acest Pilon II de pensii, adică exact contrariul celor spuse de unii şi alţii care tot aruncau aşa în piaţă...", a spus Teodorovici. Potrivit acestuia, modificarea va fi făcută în baza analizei realizate în iulie, fiind luate în calcul randamentele, costurile, posibilitatea de investiţii în alte zone etc. "În baza acelei analize pe care am anunţat că o facem undeva în iulie, pentru că trebuie să vezi în 10 ani ce a mers bine, ce trebuie îndreptat, fie că laşi fondurile de pensii să facă investiţii şi în alte zone, cum sunt în alte state. Vedem, dacă da, care este riscul, trebuie să vedem exact, legal, la nivel european care este aria de posibilităţi. Asta. Foarte bine. Cât are România? Atât. Putem extinde? Da. Cu ce risc? Să vedem dacă toate randamentele sunt cele corecte. Poate pot fi randamente mult mai bune pentru fondurile de pensii. Să vedem şi costurile, dacă acele costuri pe care operatorii le încasează, pe care noi le acoperim dacă nu cumva sunt foarte mari sau prea mari. Hai să vedem, ca tot ce facem să facem în interesul celui care are încredere în astfel de pilon de pensii. Şi atunci şi cu altă măsura din partea statului, poate de a mai pune în această zonă anumite sume, astfel încât lumea să fie mulţumită. Poate vedem şi o altă alternativă. Poate vorbim de Pilonul III. Poate fi în aşa fel făcut să fie un mix, astfel încât omul să aleagă cea mai bună variantă pentru anii ce urmează pentru pensie", a explicat ministrul Finanţelor. AGERPRES/(AS - autor: Nicoleta Gherasi, editor: Oana Tilică, editor online: Daniela Juncu)