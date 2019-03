Ministrul Gabriel Les: Avioanele F-16 Fighting Falcon vor incepe joi misiunile de Politie Aeriana sub comanda nationala

"Joi, 14 martie, o să avem operaţionalizarea Serviciului Naţional de Poliţie Aeriană F-16. Până acum, acest serviciu îl făceam cu avioanele MIG, dacă discutăm de Forţele Aeriene Române", a declarat ministrul Apărării Naţionale.

Avioanele F-16 Fighting Falcon din cadrul Escadrilei 53, Baza 86 Aeriană Feteşti, vor începe joi misiunile de Poliţie Aeriană sub comandă naţională, a declarat ministrul Gabriel Leş, într-un interviu acordat pentru Agerpres.Ministrul a precizat că operaţionalizarea escadrilei F-16 se va face, momentan, sub comandă naţională."Vom operaţionaliza această escadrilă pentru Poliţia Aeriană deocamdată sub comandă naţională, urmând ca în următoarele luni de zile să se facă şi sub comanda NATO", a arătat Gabriel Leş.Luna trecută, ministrul Apărării anunţa că avioanele de luptă F-16 din dotarea Armatei Române vor începe în martie executarea Serviciului de Luptă Poliţie Aeriană (SLPA) sub comandă naţională.Sursă: Agerpres