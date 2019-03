Ministrul Gabriel Les: Joi este operationalizata escadrila de avioane F-16 pentru Politia Aeriana

avioane F16 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Apararii Nationale va operationaliza maine, sub comanda nationala, escadrila de avioane F-16 pentru misiuni de Politie Aeriana, ministrul Gabriel Les precizand ca in urmatoarele saptamani misiunile ar putea fi coordonate sub comanda NATO. "Maine (joi -n.r.) facem operationalizarea oficiala sub comanda nationala, in urmatoarele doua, trei luni estimam ca vor fi si sub comanda NATO. Este un pas foarte important pentru operationalizarea acestei capacitati pe care noi o avem, avioanele F-16", a declarat Gabriel Les. Provocare militara? Spatiul aerian romanesc este fortat adesea de aeronave ce apartin Federației Ruse Ministrul Apararii Nationale a mai precizat ca misiunea de politie aerian ...