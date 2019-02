Ministrul Gabriel Les: Nu se pune problema desfiintarii scutului de la Deveselu

Gabriel Les google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a reiterat vineri, in cadrul unei emisiuni TV, ca nu se pune problema desfiintarii scutului de la Deveselu, in ciuda amenintarilor si provocarilor Rusiei. "Am avut (discutii n.r.) in cadrul NATO, a ministerialei de acum doua zile. Bineinteles ca nu se pune problema desfiintarii acestui scut (de la Deveselu n.r.). Este un mod prin care Rusia provoaca mai departe, pe alocuri chiar si ameninta, dar nu se pune problema. Cu toata comunicarea, cu toate metodele prin care am incercat sa sa spunem si sa comunicam real ceea ce exista la scutul de la Deveselu, si anume o structura defensiva, vad ca modelul pe care Rusia a intrat peste tot, nu numai la noi ( ...