Ministrul iesean al Comunicatiilor, la festivitatea de deschidere a anului scolar: "Educatia este o prioritate pentru Guvernul Romaniei"

Petru Bogdan Cojocaru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Petru Bogdan Cojocaru, prezent luni la deschiderea anului scolar la Colegiul "Emil Racovita" din Iasi, a subliniat rolul si importanta educatiei, atat pentru guvernul din care face parte cat si pentru elevi. "Educatia este o prioritate pentru Guvernul Romaniei. La ultima sedinta de Guvern, Educatia a fost printre ministerele care a primit bani in urma rectificarii bugetare. As vrea ca in fiecare an sa putem sa discutam despre progres", a spus Cojocaru. El a rememorat momentul cand in urma cu 20 de ani, pe atunci fiind elev al Colegiului "Mihai Eminescu", pasea plin de emotie in prima zi de scoala, dar si momente ...