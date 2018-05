Ministrul Justiției: Pentru mine era previzibil ca presedintele va sesiza CCR

ShareTweet Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, că se aştepta ca președintele să sesizeze CCR, în legătură cu modificările aduse legilor justiţiei. “Vă mărturisesc că le-am citit pe internet (declaraţiile lui Iohannis – n.r.). De foarte multe ori am spus şi repet următorul lucru: să ne cunoaştem, să ne respectăm limitele de competenţă legală şi constituţională. Faptul că preşedintele republicii vrea să sesizeze CCR, Comisia de la Veneţia intră în limitele de competenţă constituţională ale preşedintelui. (…) Am observat că a exprimat preocupare pentru faptul că prin legile cele trei ale justiţiei au fost consacrate instituţii noi. Sigur făcea referire la acea secţie specială de anchetare a eventualelor fapte care pot fi comise de către magistraţi. Aici critica m-a surprins pentru că indirect critică decizia CCR (…) care a consacrat constituţionalitatea respectivei soluţii legislative. Prin urmare, are competenţa constituţională să sesizeze CCR. Pentru mine era previzibil faptul că o va sesiza, rămâne să motiveze”, a spus Toader. Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că trimite la Curtea Constituţională întregul pachet al legilor justiţiei şi va sesiza Comisia de la Veneţia. Aurelia Apostol, ShareTweet