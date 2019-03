Ministrul Justitiei, despre detinuti: ''Numarul lor a scazut datorita schimbarii politicii penale de prevenire si combatere a fenomenului infractional''

Tudorel Toader google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca tendinta de scadere a numarului detinutilor nu se datoreaza atat adoptarii legii recursului compensatoriu, ci in primul rand modului in care legiuitorul "a schimbat politica penala de prevenire si combatere a fenomenului infractional". "Trendul populatiei penitenciare ni s-a spus ca e in scadere, in opinia si convingerea mea nu se datoreaza atat faptului ca s-a adoptat legea privind recursul compensatoriu, eu cred ca se datoreaza in primul rand modului in care legiuitorul penal si-a schimbat politica penala de prevenire si combatere a fenomenului infractional si anume trecerii de la Codul penal din '68 cu multele modificari pa ...