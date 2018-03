Ministrul Justitiei II DA REPLICA lui Iohannis: Tudorel Toader RABUFNESTE, dupa acuzatiile presedintelui

Ministrul Justiţiei iese la rampă cu o replică acidă, după ce preşedintele Klaus Iohannis a făcut acuzaţii dure. Tudorel Toader îl contrazice pe Iohannis şi susţine că procurorii nu îşi desfăşoară activitatea sub controlul ministrului Justiţiei, cum a sugerat şeful statului că ar încerca unii oameni politici să interpreteze.

"Pentru corecta informare a opiniei publice:

Art.132 din Constitutie prevede ca" procurorii isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului justitiei".

Nimeni nu a afirmat ca procurorii isi desfasoara activitatea sub controlul ministrului justitiei !", a precizat ministrul Justiţiei, Tudorel Toader pe Facebook.

Precizările făcute de ministrul Justiţiei vin ca urmare a acuzaţiilor aduse de preşedintele Klaus Iohannis, în cadrul discursului susţinut la bilanţul Ministerului Public.

"A devenit un obicei in Romania să se dezbată intens statutul procurorului. In aceste discutii se invoca frecvent articolul din Constitutie care stabileste ca activitatea procurorilor se desfasoara sub autoritatea Ministrului Justitiei. Vreau sa fiu clar aici: Sintagma e "sub autoritatea ministrului justitiei" si in niciun caz "in subordinea ministrului justitiei". Se face in mod deliberat o confuzie intre aceste doua sensuri, pentru a se induce ideea unui control mult mai amplu asupra procurorilor. E doar o incercare de a slabi independenta procurorilor si de a legitima supunerea lor sub politic, fapt inacceptabil.", a spus Iohannis.