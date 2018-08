Ministrul Justitiei lanseaza un nou apel catre procurori: Sa se inscrie la procedura de selectie

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a făcut un apel, marţi, ca procurorii care au abilităţi manageriale să se înscrie la procedura de selecţie pentru şefia Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA).

"Eu am făcut apel şi fac şi prin intermediul dumneavoastră, astfel cum am procedat când am declanşat procedura de selecţie pentru procurorul-şef de la DNA, să fie încurajaţi procurorii care îndeplinesc cerinţele legale, (...) care au abilităţi manageriale şi care îşi doresc această demnitate să se înscrie la procedura de ocupare a postului de procuror-şef DNA", a declarat Toader, la Ministerul Justiţiei.

Procedura de selecţie a fost reluată de Ministerul Justiţiei după ce în prima fază niciunul dintre cei patru procurori care s-au înscris nu au fost aleşi. Ministerul a publicat la final şi proiectele de management ale celor patru candidaţi.

