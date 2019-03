Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat astazi o noua procedura de achizitie. Iata ce se va cumpara

Tudorel Toader google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, la Focsani, ca ministerul a declansat procedura de achizitie pentru cabine de videoconferinta, care vor fi trimise la fiecare instanta din tara, pentru a evita transferul detinutilor intre penitenciare si instante aflate la sute de kilometri departare. "Anul trecut, din cei aproximativ 20.000 de detinuti, 15.800 au fost transferati, deplasati de la penitenciarul in care erau detinuti la instante sau instanta la care aveau afaceri judiciare. Si-l aduci de la Constanta daca are un proces la Focsani sau il duci de la penitenciarul Focsani la Constanta, daca are un proces acolo. Ori, din 20.000 de detinuti, 15.800 sa aiba aceasta 'mobilitate ...