Ministrul Justitiei, Tudorel Toader acuzat ca ar fi comis o ilegalitate prin publicarea raportului Inspectiei Judiciare. Reactia ministrului

”Într-o conferință de presă cineva a folosit părți din raport. Acesta este deja public pe o revistă electronică de profil juridic. Apoi, legal, raportul are caracter confidențial și nu secret, atât timp cât este în lucru, cât nu s-a pus rezoluția și raportul nu este trimis la CSM. Raportul este finalizat, are rezoluție, trimis, nu intră sub caracter confidențial, darămite sub cel secret. Înainte de a-l face public am consultat specialiști în păstrarea datelor clasificate, spunându-mi-se că nu este nicio problemă. Cineva din presă îmi spunea că a luat legătura cu Inspecția Judiciară și a primit același răspuns, în sensul că nu este nicio problemă în a fi folosit public” a spus Tudorel Toader la Antena 3.