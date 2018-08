Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre cele 300 de dosare cu magistrati: "E cat se poate de grav asa ceva"

Tudorel Toader 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prezent in aceasta seara in platoul Antena 3, a vorbit despre schimbarile pe care le pregateste la ministerul Justitiei. „Justific faptul ca venind la ministerul Justitiei, cred ca am venit cu o intelegere a mecanismelor statului de drept(...). Eu cand am venit ca ministru, am vazut dezechilibre pe care cine nu voia nu le vedea si am observat cauzele acelor dezechilibre”, a spus ministrul, miercuri, la emisiunea „Sinteza zilei”. „Saptamana trecuta am facut o adresa scrisa catre Curtile de Apel, prin care le-am cerut sa puna in aplicare prevederile legii. Sa amenejeze salile de judecata, astfel incat apararea sa fie pe acelasi n ...