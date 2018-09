Ministrul Justitiei, Tudorel Toader: "Lumea incepe sa vada deficientele din justitie"

Tudorel Toader 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat in aceasta seara ca actul de justitie din Romania „nu este de natura sa garanteze, sa apere drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor” si ca ies la suprafata „deficiente majore” in functionarea sistemului judiciar. „Acum un an si ceva de zile, cand spuneam ca justitia scartaie din toate incheieturile, unii m-au crezut, altii probabil ca nu m-au crezut, dar intre timp cred ca lumea incepe sa vada faptul ca justitia lui 2018 intr-o tara europeana nu este justitia aceea de natura sa garanteze, sa apere drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor”, a declarat duminica seara, la Romania TV, ministru ...