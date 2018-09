Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, vrea sa inceapa o cariera de notar? Ce a declarat liderul PSD despre aceasta ipoteza

"Eu am citit asta. În acelaşi timp, am văzut şi solicitarea ca să se suspende imediat, ţinând cont de faptul că este în Guvern. Sigur că eu aş fi foarte bucuros dacă - pentru că am citit şi eu în presă zilele trecute - domnul ministru Toader ar fi iniţiat şi dus până la aprobare ordonanţa care ar fi permis actualei conduceri a Inspecţiei Judiciare să-şi continue mandatul până când intră în vigoare noua lege şi, ca mulţi alţi colegi, oameni pe care i-am văzut supăraţi, şi eu sunt sunt supărat, pentru că tocmai se pot pune sub semnul întrebării nişte anchete importante care sunt în derulare. M-aş fi aşteptat să ducă la capăt această procedură săptămâna trecută. Pentru mine este destul de ciudat şi destul de greu de înţeles de ce nu a făcut-o", a spus Dragnea la Palatul Parlamentului, întrebat dacă ştia că ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, se pregăteşte pentru o carieră de notar.