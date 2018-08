Ministrul Justitiei vrea sa construiasca noi locuri de detentie la Penitenciarul Iasi

Tudorel Toader 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica un proiect de hotarare de Guvern privind achizitia studiilor de fezabilitate. Conform proiectului de act normativ, studiile de fezabilitate vor fi destinate construirii unor noi locuri de detentie la Penitenciarul Bistrita, Penitenciarul Botosani, Penitenciarul Galati, Penitenciarul Gherla, Penitenciarul Iasi, Penitenciarul Mioveni, Penitenciarul Poarta Alba si Penitenciarul Targu Jiu. Este un deficit de peste 3.800 de locuri de detentie, iar Administratia Nationala a Penitenciarelor nu are prevazute toate fondurile bugetare necesare realizarii programului de investitii prevazute in planul de masuri pentru solutionarea supraaglomerarii carcerale, care ...