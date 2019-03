Ministrul Les se lauda ca a dublat salariile militarilor. Cresterea neta e, insa, de 40%

Salariul unui locotenent-colonel care avea, in ianuarie 2017, un venit brut, cu sporurile incluse, de 3.768 de lei, a crescut, in ianuarie 2018, la 6.612 lei, iar de la 1 ianuarie 2019 are un salariu brut, cu sporuri, de 7.481 de lei, sustine ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les.