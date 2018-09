Ministrul Mediului: Am deblocat toate proiectele. Avem la ora actuala acord de mediu pentru 350 de kilometri de autostrazi

Gratiela Gavrilescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Mediului a deblocat toate proiectele care aveau nevoie de acorduri de mediu si a emis pana la ora actuala acorduri de mediu pentru 350 de kilometri de autostrazi, a declarat, joi seara, vicepremierul si ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu. "Cand am venit la minister, am cerut din prima zi situatia acordurilor de mediu pentru fiecare tronson de autostrada, pentru ca stiam din 2015 cum am lasat situatia la Ministerul Mediului si am vrut si eu sa vad daca exista macar o evolutie. Am chemat Agentia Nationala de Protectie a Mediului si toti responsabilii, directorii din directiile Ministerului Mediului si le-am spus clar: 'Vreau in cel mai scurt timp, respectand legea de mediu, ...