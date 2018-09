Ministrul Mediului, detalii despre noua taxa de poluare ce va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2019

Gratiela Gavrilescu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Apar noi detalii despre taxa de poluare pe care o vor plati romanii de anul viitor. Chiar de la 1 ianuarie. E primul termen lansat de ministrul Mediului. Se lucreaza la formula de calcul pentru taxa care ar trebui sa-i descurajeze pe cei care isi cumpara masini vechi. Vor fi luate in calcul mai multe criterii, nu doar noxele emise, spune ministrul. In acest timp, este relansat si programul Rabla. De anul viitor, soferii care vor sa isi cumpere o masina veche vor trebui sa isi recalculeze bugetul. O noua taxa de poluare va intra in vigoare. Formula de calcul se anunta una complexa. Vor fi luate in considerare mai multe criterii, spune ministrul Mediului. "Specialistii au luat in calcul nu n ...