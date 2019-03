Ministrul Mediului vine cu vesti URIASE pentru posesorii de rable

Gratiela Gavrilescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a anuntat sambata ca inspectia tehnica periodica (ITP) solicitata in Programul Rabla va fi eliminata pentru "o masina care sta in curtea unui cetatean". "Am hotarat, facand o analiza clara, la rece, si am emis ordinul de ministru prin care ITP-ul pentru o masina care sta in curtea unui cetatean sa fie scos. Daca eu am masina in curte nu o sa ma mai duc sa platesc o taxa in plus cand pot sa ma duc sa o dau pentru a achizitiona o masina noua. (...) De saptamana trecuta ordinul este deja postat pe site", a spus Gratiela Gavrilescu, al Antena 3. Ea a precizat ca acesta decizie a fost luata pentru a nu bloca un sistem care se deruleaza de fo ...