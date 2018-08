Ministrul Mihai Fifor vine la Spitalul Militar din Iasi

Mihai Fifor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, va efectua vineri, 24 august, o vizita de lucru in garnizoana Iasi. Incepand cu ora 9.00, ministrul Fifor se va intalni cu echipa medicala a Spitalului Clinic de Urgenta Militar „Dr. Iacob Czihac” pentru a se informa cu privire la conditiile in care isi desfasoara activitatea, situatia proiectelor de modernizare a infrastructurii si de dotare cu aparatura medicala performanta. Tot in cadrul vizitei la Iasi, ministrul Fifor se va deplasa la sediul Batalionului 151 Infanterie „Lupii Negri”, unde va discuta cu personalul unitatii despre activitatile curente si viitoare si despre necesitatile de sprijin din partea ministerului. A ...