Ministrul Muncii aduce vestile sfarsitului de an. Olguta Vasilescu: Pensiile vor creste in 2018. Cine sunt bugetarii care vor avea salarii taiate

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, aduce vestile sfarsitului de an: pensiile vor creste si in 2018, la fel ca si salariile. Insa, exceptie vor face persoanele cu pensii speciale care vor trebui sa renunte la una din pensii. Surprize neplacute vor fi si pentru unii bugetari ale caror salarii vor scadea chiar de la inceputul anului viitor, a declarat Olguta Vasilescu, duminica, la emisiunea Subiectiv, de la Antena 3. Ce se intampla cu cei care au pensii speciale? ”Pensiile cresc anul viitor, cum au crescut si anul acesta. Anul viitor avem in plan si adoptarea legii pensiilor care a suferit o amanare anul acesta. Nu scade nicio pensie, dar cei cu pensii speciale vor alege una dintre ele. Cei care sunt in aceasta sit ...