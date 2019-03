Ministrul Muncii, anunț de ULTIMA ORA despre PENSII - Mai multe categorii de pensionari, venituri majorate inainte de Paști

Ministrul Muncii anunță că pensiile celor incadrati in grupele 1 si 2 se recalculeaza, urmând a primi venituri majorate inainte de Paști.

"Am intrat in recalcularea pensiilor pentru pensionarii incadrati in grupele 1 si 2 care n-au beneficiat si pana in Paști vor primi decizia si diferentele de bani, cresterile sunt de la caz la caz. Clar e o crestere si cei care vor primi deciziile vor primi si niste bani. Activitatea noastra se va incheia, pe acest aspect, pe 30 septembrie. In septemrbie punctul de pensie se majoreaza", a declarat Marius Budăi la Antena 3.

