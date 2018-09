Ministrul Muncii, ANUNȚ despre legea pensiilor: Saptamana viitoare va fi trimisa la avizare

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat, într-un interviu pentru Digi24, că legea pensiilor va fi trimisă spre avizare interministerială săptămâna următoare.

"Legea pensiilor - săptămâna viitoare urmează să fie trimisă în avizare interministerială. Am avut o perioadă de o lună în care am stat în dezbatere publică. Am primit inclusiv de la ministerele care trebuie să fie avizatoare începând de săptămâna viitoare tot felul de observații, pe care am dorit să le preluăm pe parcurs și, când le trimitem în avizare, legea să fie cu aceste observații.

Din această cauză, va fi un weekend de foc pentru cei de la Casa de Pensii, pentru că vor trebui să completeze aceste observații de pe parcursul dezbaterilor. Nu știu cât va dura la celelalte ministere, sper să se miște cât se poate de repede, cu atât mai mult cu cât noi preluăm cele mai multe dintre observațiile lor, astfel încât să o adoptăm în guvern în două săptămâni și să o putem trimite la Parlament.

După ce vom prelua observațiile ministerelor avizatoare, nu ar mai fi mare lucru de completat. Legea va fi rotundă, pentru că vom avea un impact financiar foarte exact calculat de Ministerul Finanțelor și după ce am preluat acele observații din dezbaterea publică. De asemenea, textele ne asigurăm că nu sunt neconstituționale, pentru că trec prin Ministerul Justiției. Nu vă ascund că în perioada de dezbateri pe legea pensiilior, și chiar în perioada în care am lucrat la lege am discutat cu foarte mulți profesori de drept constituțional, al muncii, Consiliul Legislativ, ca să nu avem surprize de niciun fel.

E suficient de mult dezbătută, simulată și calculată, ca să nu trebuiască să acceptăm foarte multe amendamente de la Parlament. Desigur, dezbaterea parlamentară va fi deschisă și, dacă va fi cazul, dacă vom considera că mai e nevoie de unele lucruri să le preluăm de la Parlament, suntem deschiși", a declarat Lia Olguța Vasilescu pentru Digi24.