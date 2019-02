Ministrul Muncii da toate informatiile despre pensii pentru 2019. Ce spune despre banii pentru persoanele cu dizabilitati

Marius Budăi, ministrul Muncii, a expliocat în exclusivitate la România TVce se întâmplă cu banii pentru pensii. Budăi a anunţat că, în acest an, există un excedent în bugetul pentru pensii şi a făcut primele declaraţii despre recalcularea pensiilor.

Marious Budăi a vorbit despre banii despre pensii în corelare cu bugetul propus pentru 2019.

"Am avut foarte multe discutii pe buget, am masurat si cantarit de zece ori si am aranjat o singura data. Sunt linistit avem pensiile asigurate si suntem in postura de a adopta bugetul. Pe pensii avem asigurate sumele pentru cresterea punctului de pensie de la 1 septembrie 2019, avem suma si pentru recalcularea in care suntem, putem spune ca suntem pe final de implementare soft, vom plati de la 1 octombrie 2018 diferentele si apoi cu noul cuantum in plata", a anunşţat Marius Budăi la România TV.

Ministrul Muncii s-a referit şi la informaţiile conform cărora la recalcularea unor grupe speciale şi grupa 1 au ieşit pensii mai mici: "Nu, noi nu am ajuns inca sa emitem decizii. Aceste informatii vin de la faptul ca am spus la TV ca am prins o prevedere ca daca sunt astfel de cazuri ramane cuantumul cel mai avantajos, nici o pensie nu va fi diminuata".

Intrebat ce mai este prevăzut în buget pentru partea de dizabilitati si persoane institutionalizate, minsitrul a precizat: "Avem acea prevedere legata de schimbare de paradigma. Se duc bugetele catre autoritatile publice locale, a fost creata panica artificiala de catre persoane care vor sa foloseasca persoanele cu dizabilitati si copiii institutionalizati in scopuri politice. Chiar daca nu mai exista anexa aceea unde sunt prinse sumele separate, acelea sunt prinse in sumele defalcate, nu exista probleme, am vorbit cu ministrul finantelor, iar in legea bugetului va fi prevazta clar o fraza, va spun din amintire din ce am discutat".

