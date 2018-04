Ministrul Muncii iese la rampa dupa Paște și dezvaluie ce a discutat cu Iohannis. Ce rugaminte are Olguța Vasilescu de la președinte

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, iese la rampă și dezvăluie ce a discutat cu președintele Iohannis în întrevederea pe care a avut-o cu acesta la Palatul Cotroceni pe Legea salarizării.

„Legea este pusă în aplicare de 9 luni. Este o lege adoptată în Parlamentul României, dezbătută intens în toate mediile. Este promulgată de președintele României de acum 9 luni, deci știa foarte bine care sunt prevederile legii salarizării. Au mai fost OUG de modificare a acestei legi, dar nu care să aducă modificări substanțiale. (...) Dumnealui a vrut să avem această discuție. Nu mi s-a părut deloc că ar fi recalcitrant, că nu i-ar conveni ceva din legea salarizării. Ba dimpotrivă, discuțiile care s-au purtat acolo au fost că este construită pe principii corecte (...). De la 1 ianuarie 2018 intră prima etapă a legii salarizării în vigoare pentru toată lumea. La 1 ianuarie am venit cu 25% pe brut în plus la toți bugetarii pentru a acoperi transferul contribuțiilor de la angajator la angajat. Dar nu se poate vorbi de scăderi de venituri cum am văzut în comunicatul Administrației Prezidențiale, pentru că primind 25% pe brut, transferul contribuțiilor însemnând 22%. Nu mi-a reproșat și personal, pentru că i-aș fi explicat că majorările s-au făcut anul trecut, tocmai ca să intrăm în anul 2018 doar cu transferul contribuțiilor. (...) N-a fost nervos absolut deloc. A fost o discuție foarte calmă, foarte echilibrată. Eu sincer am apreciat-o. După ce am ieșit de acolo i-am și spus dnei Dăncilă că mi-a făcut impresia că susține legea salarizării. Chiar mi-a spus la un moment dat să nu mai facem atât de multe modificări pe ea, pentru că asta ar însemna dezechilibrarea sistemului care a început să fie pus la punct. Personal, am apreciat. Nu știu ce a însemnat acest comunicat de presă.”, a spus ministrul Muncii.

Întrebată dacă va mai avea discuții, consultări cu Iohannis, Olguța Vasilescu a spus că nu are nicio problemă să se mai vadă cu președintele, însă are rugămintea ca să nu se mai scrie dinainte comunicatul de presă.

„De fiecare dată s-au promulgat aceste legi și i-am și mulțumit. Domnia sa a fost că este normal să le promulge, pentru că sunt asumate de Guvernul României și Guvernul este cel care decide politica salarială și economică. Eu n-am o problemă să mă mai văd cu președintele, în cazul în care voi mai fi invitată. Singura mea rugăminte este să nu se mai scrie dinainte comunicatul de presă. Poate l-a scris cineva care nu a participat la discuție, pentru că în comunicat sunt lucruri care nu s-au discutat acolo”, a spus Olguța Vasilescu.