Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a facut anuntul! Ce se intampla de la 1 iulie cu pensionarii care au pensie sub 900 de lei? Multi se vor bucura cand vor auzi vestea! Uite ce vor primi in plus:

Lia Olguta Vasilescu a anuntat ca, incepand cu 1 iulie, toti pensionarii cu pensie sub 900 de lei vor primi medicamente compensate 90%.

Ministrul Muncii a sustinut, azi, o conferinta de presa in urma discutiilor privind scaderea salariilor unor categorii de bugetari, de la 1 ianuarie 2018, ca urmare a aplicarii prevederilor din Legea salarizarii.

Iata principalele declaratii ale ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, in legatura cu pensiile:

– Va ofer date oficiale despre masurile PSD-ALDE in perioada 2017 si sa le comparam cu 2016 si cu ce se va intampla in 2018

– In ceea ce priveste majorarile de pensii, situatia sta in felul urmator: daca in 2016 pensia minima era de 400 de lei, in martie 2017 a crescut la 520 de lei, cu 30 la suta, si e adoptata legea de majorare de la 1 iunie 2018 pana la cuantumul de 640 de lei, adica o crestere de 60% intr-un an si jumatate pentru peste un milion de oameni

– Punctul de pensie a crescut de la 871,7 de lei in 2016 la 917,5 lei in ianuarie 2017 si la 1.000 de lei in iulie 2017, urmand sa ajunga la 1.100 de lei in iulie 2018.

– Alte trei masuri care au adus mai multi bani in buzunarele pensionarilor si care se adauga la cresterea de 15 la suta in 2017. Astfel, in februarie 2017 a fost eliminata obligatia platii CASS pentru toti pensionarii, adica un procent de 5,5 la suta din pensie. Apoi, s-a eliminat impozitul pe venit la pensiile sub 2.000 de lei, de la 16 la 0 la suta, masuri care au crescut cuantumul pensiilor. O alta masura a fost ca, incepand cu 1 iulie, toti pensionarii cu pensie sub 900 de lei, indiferent daca mai au alta sursa de venit, sa primeasca medicamente compensate 90%

– In 2018, din ianuarie avem o reducere a impozitului pentru pensiile peste 2.000 de lei la 16 la 10%

– In plus, in iulie creste punctul de pensie la 1100 de lei, masura deja adoptata prin OUG.

