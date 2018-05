Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu anunta mariri ale pensiilor. Cand se va majora punctul de pensie

"Vom avea punct de pensie de 1.100 de lei, pensia minim garantata 640 de lei. Au crescut de la 1 ianuarie prestatia persoanelor cu handicap, mai e o crestere de la 1 iulie, deci exact cum am promis in programul de guvernare si exact cum a fost si anul trecut, cand stiti ca am avut cresteri de pensii, asa cum am promis se va intampla si anul acesta. În iulie vor avea pensiile marite si cei cu pensia minim garantata tot de la 1 iunie", a spus Olguţa Vasilescu la România TV.