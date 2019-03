Ministrul Muncii, Marius Budai, despre pensiile romanilor: "Valoarea noua a punctului de pensie va fi de 1.265 de lei"

Marius Budai google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Muncii, Marius Budai, vorbeste in aceasta seara, la Antena 3, despre majorarea pensiilor. „Daca in anul 2016, valoarea punctului de pensie era 871 de lei, ceea ce colegii nostri ne acuza, dar necitind legea.. in lege nu se specifica data de 1 ianuarie, scrie anual. Nu spune din ce luna. Asa-zisii specialisti ar trebui sa stie ca inflatia reala nu se cunoaste niciodata de la 1 ianuarie”. „La 1 ianuarie 2017, majorarea valorii punctului de pensii cu 5,25% a ajuns la 917,5 lei. Constienti de faptul ca mai avem inca multe de facut pentru bunicii nostri, prezentam ca am facut totusi multe. La 1 iulie 2017, spre ghinionul celor de la PNL, nu am respectat ce au zis ei si ...