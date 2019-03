Ministrul Muncii: Pensiile vor crește de la 1 septembrie 2019

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat duminică seară, la Antena 3, că Executivul va respecta calendarul majorării pensiilor, după temerile exprimate de opoziție cu privire la banii pentru plata pensiilor.

„Cifrele nu mint niciodata. Cifrele statistice nu fac politica. În 2016 valoarea punctului de pensie era 871 de lei. La 1 ianuarie 2017 punctul de pensie a fost majorat pana la 917,5 lei. La 1 iulie 2017, spre ghinionul celor de la PNL am mai majorat iar punctul de pensie cu inca 9% pana la valoarea de 1.000 lei. La 1 iulie 2018 am majorat la 1.100 de lei, in avans cu 6 luni. Daca am fi respectat ce spun colegii nostri de la PNL, ar fi trebuit ca la 1 ianuarie 2019 sa avem in plata valoarea de 1045 de lei. Cu aceasta valoare ar fi trebuit sa mergem pana la finalul anului 2019. Dar noi ce facem? Nu-i ascultam si de la 1 septembrie valoarea noua a punctului de pensie va fi de 1265 de lei”, a declarat Marius Budăi.

Ministrul Muncii a adăugat că de la 1 septembrie 2019 pensia minimă va fi de 704 lei.

